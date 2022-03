ACM legt Apple maximale dwangsom op, wel positief over voorstel voor datingapps

De dwangsom die Apple aan toezichthouder ACM moet betalen in de App Store-zaak heeft het maximale bedrag bereikt. Het techconcern is nu 50 miljoen euro verschuldigd. Tegelijkertijd zijn er signalen dat er mogelijk toch schot in de zaak zit.

De twee partijen verkeren al weken in een patstelling. De Autoriteit Consument en Markt vindt dat Apple een aantal aanpassingen moet doen aan betaalregels voor datingapps in de Nederlandse App Store. Naar eigen zeggen doet het techconcern dit, maar de toezichthouder vindt het niet genoeg.

Het heeft de afgelopen tien weken tot dwangsommen geleid. Elke maandag kwam er 5 miljoen euro bij. Een bedrag waar het concern niet van wakker zal liggen; de totale dwangsom is een fractie van de jaarwinst (90 miljard euro).

Nieuw voorstel

De ACM meldt vanmiddag dat Apple gisteren een aangepaste versie van hun voorstel heeft gestuurd. De toezichthouder is "positief over de stap die Apple nu zet". Hieruit moeten voorwaarden rollen waaronder de datingapps alternatieve betaalopties kunnen gaan aanbieden. Wat het voorstel inhoudt, is niet bekend.

De toezichthouder zegt dat het de voorwaarden vervolgens gaat voorleggen aan marktpartijen. Het gaat onder meer om het moederbedrijf van Tinder, Match Group. Daarna volgt "zo snel mogelijk" het oordeel of Apple alsnog voldoet.

Mocht het zo zijn dat Apple dan nog altijd niet aan de eisen voldoet, dan kan de ACM ervoor kiezen een hogere last onder dwangsom op te leggen om "Apple te stimuleren om aan de last te voldoen".