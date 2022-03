Meer aanrijdingen met grofwild na invoering zomertijd

Wie de komende tijd 's ochtends vroeg de weg op gaat, moet oppassen voor overstekende herten, reeën en wilde zwijnen. Nu de zomertijd is ingegaan, is de kans op aanrijdingen met die dieren groter geworden. De dieren zijn er nog niet aan gewend dat de klok een uur vooruit is gezet vanwege de zomertijd en steken nu precies tijdens de ochtend- en avondspits over.

"Je ziet dat reeën in het donker hun kostje bij elkaar scharrelen op grasvelden", zegt een woordvoerder van de Jagersvereniging tegen RTV Drenthe. "Als het licht wordt, trekken ze zich terug naar de dekking. Dus naar de bossen. En dan steken ze de weg over."

"Afgelopen weekend is de klok verzet, maar dat ziet zo'n ree natuurlijk niet. Vorige week was het 's ochtends rond 07.00 uur al licht en waren de reeën vertrokken uit het veld", meldt de woordvoerder. "Maar nu schemert het nog, terwijl de spits in het verkeer wel op gang komt. Dan krijg je zulke conflicten op de weg."

Matrixborden

In Gelderland heeft de gemeente Ede matrixborden geplaatst langs de provinciale weg N224 tussen Ede en Arnhem om automobilisten te waarschuwen. De N224 loopt dwars door de Veluwse natuur met veel grofwild aan beide kanten van de weg. Er mag 80 kilometer per uur gereden worden. Ook de ANWB maant verkeer om extra voorzichtig te zijn in gebieden met wild.

In Nederland worden jaarlijks zo'n 8000 herten, reeën en zwijnen doodgereden. Een op de zeven dieren sneuvelt in Gelderland, waarbij de N224 een belangrijke rol speelt, blijkt uit cijfers van verzekeraars en de Stichting Wildaanrijdingen Nederland.