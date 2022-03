Bierbrouwer Heineken vertrekt na wekenlange druk volledig uit Rusland

Heineken trekt zich volledig terug uit Rusland. Eerder had de bierbrouwer al aangekondigd te stoppen met de productie en verkoop van het Heineken-merk en met investeringen in Rusland en de export naar het land. De lokale productie van bier voor de Russische markt, waaronder Amstel, Affligem en lokale Russische bieren, ging toen nog wel door, maar daar stopt Heineken nu dus ook mee.

De afgelopen weken nam de druk op de bierbrouwer toe om helemaal te breken met Rusland, en niet enkel voor het merk Heineken. De Russische biermarkt is goed voor twee procent van de wereldomzet van Heineken.

'Geschokt en diep bedroefd'

"We zijn geschokt en diep bedroefd om te zien hoe de oorlog in Oekraïne zich blijft ontvouwen en intensiveren", schrijft het bedrijf in een persverklaring. Heineken heeft zeven brouwerijen in Rusland met in totaal 1800 werknemers. Het bedrijf laat weten hen tot eind 2022 door te betalen.

De verkoop van de activiteiten zal niets opleveren, zegt het bedrijf. Door het vertrek uit Rusland verwacht de bierbrouwer 400 miljoen euro te moeten afschrijven.