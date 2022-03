Bloemen en knuffels op plek van ongeluk in Chaam waarbij twee kinderen omkwamen

Op de plek van het verkeersongeluk in het Brabantse Chaam, waarbij gisteren twee jonge kinderen om het leven kwamen, zijn bloemen en knuffels neergelegd. De auto waarin de kinderen zaten botste door nog onbekende oorzaak tegen een boom.

Een kind van 4 jaar overleed ter plekke, een baby van nog geen jaar overleed later in het ziekenhuis. Hun moeder en een derde kind liggen zwaargewond in het ziekenhuis.

Buurtbewoners zijn een dag later nog erg geschokt door het ongeluk. Een man die tegenover de plek woont waar het ongeluk gebeurde, zei tegen Omroep Brabant: "Ik hoorde rond 05.00 uur een harde klap en ben meteen naar buiten gerend. Ondertussen had ik 112 aan de telefoon". De alarmcentrale begeleidde hem en zijn vrouw telefonisch, zodat ze eerste hulp konden verlenen.

"We hebben alles gezien. Het was verschrikkelijk. We zijn er echt de hele nacht mee bezig geweest", zegt hij. "Vooral ook omdat we zelf kleinkinderen hebben in exact dezelfde leeftijd als die kinderen."

De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk. De vrouw zou 50 à 60 kilometer per uur hebben gereden op de rechte weg en de auto ging plots naar links, schrijft Omroep Brabant op basis van ooggetuigen. Iemand die het ongeluk zag gebeuren, zegt: "Ze reed mij heel rustig voorbij. Er was geen tegenligger. Er gebeurde verder niks. Ik snap het niet."