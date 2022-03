Utrecht biedt 200 tijdelijke opvangplekken aan voor asielzoekers Ter Apel

In de gemeente Utrecht komen tijdelijk 200 crisisopvangplekken voor asielzoekers die nu nog in Ter Apel verblijven. Ze kunnen maximaal vier weken terecht in een pand in de buurt van de Jaarbeurs, waarin voorheen het Holland Casino gevestigd was. Daarna moeten ze doorstromen naar een andere locatie, die het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) nog moet vinden.

Het COA luidde onlangs de noodklok, omdat er in het aanmeld- en opvangcentrum voor asielzoekers in Ter Apel een noodsituatie dreigt te ontstaan. De capaciteit in de nachtopvang, die eigenlijk bedoeld is om één nacht te verblijven, is overvol. Er verblijven nu 700 asielzoekers, terwijl er plek is voor 275.

Het gaat om asielzoekers uit onder meer Syrië, Afghanistan en Jemen. Zij moeten zich in Ter Apel aanmelden, waarna ze normaal gesproken een reguliere opvangplek krijgen toegewezen elders in het land. Er is echter een groot tekort aan dergelijke opvangplekken, waardoor de nachtopvang in Ter Apel volloopt. De verwachting is dat er per 1 april een tekort is aan 1500 opvangplekken.