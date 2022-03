Rockband Genesis geeft laatste concert: 'Nu moeten we een echte baan zoeken'

De rockband Genesis heeft gisteren voor het laatst opgetreden. De formatie van frontman Phil Collins kwam vorig jaar voor het eerst sinds 2007 weer samen voor een tournee.

"Dit was de laatste stop van onze tour", zei Collins tijdens het concert in concerthal O2 in Londen. "En het is de laatste show van Genesis." Hij grapte vervolgens: "Na vanavond moeten we allemaal een echte baan gaan zoeken".

Genesis werd opgericht in de jaren zestig. De eerste successen kwamen toen de flamboyante Peter Gabriel nog leadzanger van de band was. Maar Genesis werd echt groot in de jaren tachtig met drummer Phil Collins, die de leadvocals sinds het vertrek van Gabriel voor zijn rekening nam. De band had onder meer hits met Mama, Invisible Touch en Land of Confusion. In Nederland bereikte het nummer I Can't Dance in 1992 de nummer 1-positie in de Top 40.

Bekijk de clip van Land of Confusion uit 1986: