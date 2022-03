Peperdure Lamborghini crasht op A28 bij Rouveen

Bij Rouveen in Overijssel is vanochtend een peperdure Lamborghini Aventador tegen de vangrail gereden. Door het ongeluk is de snelweg A28 (Zwolle-Groningen) bij Nieuwleusen in beide richtingen afgesloten.

Hoe de sportauto tegen de vangrail terechtkwam is nog niet duidelijk.

Op deze beelden zijn opvallende remsporen op de weg te zien: