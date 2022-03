Foo Fighters-drummer Taylor Hawkins (50) overleden

Hawkins was naast leadzanger Dave Grohl een prominent lid van de Foo Fighters, die werd opgericht in 1995. Hij kwam bij de band in 1997, nadat de vorige drummer met ruzie was vertrokken. Hawkins speelde eerder in de band van Alanis Morissette.

Hij zong ook bij de Foo Fighters, vaak op de achtergrond, maar soms ook als lead vocal. Het nummer Cold day in the sun is daarvan een voorbeeld. Ook schreef Hawkins mee aan een groot aantal nummers.