20 woningen ontruimd na brand in pizzeria Den Haag

Bij een brand in een pizzeria in Den Haag zijn vannacht zo'n twintig woningen tijdelijk ontruimd.

Tegen 03.00 uur meldde een woordvoerder van de veiligheidsregio dat de brand onder controle was. Er was opvang voor de bewoners geregeld, maar na het luchten van de pizzeria en de woningen mochten ze weer terug naar huis. Dat gebeurde stapsgewijs, omdat elke woning moest worden gecontroleerd.

Bij het blussen werd ook een hoogwerker ingezet, om te checken of er geen brand was ontstaan in de luchtafvoer van de pizzeria naar het dak van het complex.

Er vielen geen gewonden. Wel heeft de eetgelegenheid flinke schade opgelopen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.