Studenten uit heel Nederland onwel op skireis naar Franse Risoul

Meerdere studenten uit heel Nederland, niet alleen uit Utrecht, zijn onwel geworden op een skireis naar het Franse Risoul. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS langs diverse studentenverenigingen. Bij verschillende reizen de afgelopen weken is dat behalve zeker negen Utrechtse studenten voor zover bekend nog eens dertien anderen uit Leiden, Nijmegen, Maastricht en Leeuwarden overkomen. In een geval was dat zo hevig, dat de student nog steeds in het ziekenhuis ligt.

Gisteren werd duidelijk dat leden van het Utrechtse Studenten Corps en de verwante vrouwenvereniging UVSV naar het ziekenhuis waren gebracht en dat de reis werd afgebroken. Zij kregen tijdens de après-ski in de plaatselijke horeca klachten als hevig trillen, misselijkheid en overgeven, geheugenverlies en zakten spontaan door de benen. Het vermoeden bestaat dat ze gedrogeerd zijn.

'Niet de typische après-skigasten'

Meerdere verenigingen bevestigen tegen NOS Stories dat het onder meer misging op de après-skilocatie La Grotte du Yeti in Risoul. Ze vermoeden dat er iets in de drankjes van studenten is gedaan. Directeur Pierre Maire van de bar zegt niets daarvan te weten.

Circumflex uit Maastricht meldt drie onwelwordingen tijdens de reis begin deze maand. Volgens de vereniging waren de beveiliging en andere gasten in de Yeti-bar verdacht, omdat ze niet leken op "de typische après-skigasten die je zou verwachten". "De mannen waren te oud, dronken niks, dansten niet en hielden alleen maar mensen in de gaten."

Studenten die melding maakten van intimiderend gedrag, werden volgens de beveiliging niet serieus genomen, aldus Circumflex.

'Zag er niet uit als een normaal biertje'

NOS Stories sprak met studente Britt Visser uit Nijmegen. Zij vermoedt dat iemand iets in haar bier had gedaan. "Ik hield mijn drankje best wel laag. Toen ik een slok wilde nemen, zag ik een hand wegschieten. Ik zag dat er iets aan het borrelen was. Een biertje kan natuurlijk borrelen, maar dat zag er niet uit zoals een normaal biertje eruit zou moeten zien."

"Iemand van mijn vereniging heeft toen de bewaking ingeschakeld. Daarna kwam er politie naar me toe, niet in uniform. Maar vervolgens zag ik die politiemannen een uur later op de tafel staan dansen, drinken en feesten. Dus ik weet nu ook niet of dat echt politiemannen waren of niet", zegt Visser.

Onderzoek door Franse politie

Io Vivat uit Leeuwarden zegt dat er vijf leden onwel raakten en bij het Leidse ALSV Quintus voelden drie studenten zich niet goed. Aan die laatste vereniging stuurde La Grotte du Yeti een reactie, waarin het spreekt van lasterlijke beschuldigingen. De beveiliging zou juist wel direct eerste hulp hebben verleend en het bedrijf zegt al tijden maatregelen te nemen om drugsmisbruik tegen te gaan.

Directeur Maire van La Grotte du Yeti zegt dat de Franse politie een onderzoek is begonnen naar de gebeurtenissen. Hij zegt alles te doen om zulke incidenten te voorkomen. "We doen ook alles tegen zakkenrollers en intimidatie. Ook hebben we videobeelden gegeven aan de politie."