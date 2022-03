Lagere accijns en goedkoop met ov, ook Duitsland compenseert hogere energiekosten

De Duitse regering heeft een pakket maatregelen aangekondigd om de Duitsers te compenseren voor de hoge energieprijzen. Zo worden onder meer de energiekosten gecompenseerd, wordt de accijns op brandstof verlaagd en kunnen Duitsers voor een zeer gereduceerd tarief met het openbaar vervoer reizen. Het pakket is een aanvulling op eerdere maatregelen.

De accijns op benzine wordt 30 cent per liter lager en die van diesel 14 cent. "Wij zorgen ervoor dat de korting wordt doorberekend aan de consument", zegt minister van Financiën Christian Lindner over de verlaging. Wanneer de brandstofkorting ingaat is niet bekend.

300 euro vergoeding

Daarnaast ontvangen belastingbetalers als compensatie voor de hogere energieprijzen een vergoeding van 300 euro. Ook staat in de plannen dat gezinnen met kinderen een eenmalige bonus krijgen van 100 euro.

Om het openbaar vervoer aantrekkelijk te maken worden de tarieven verlaagd. Drie maanden lang kunnen Duitsers voor 9 euro per maand reizen. Zo hoopt de regering dat mensen de auto laten staan en de trein of bus pakken.

Nederland

Minister Lindner zegt dat het maatregelenpakket het bewijs is dat de overheid capabel is om actie te ondernemen. De coalitie is ervan overtuigd dat we de mensen en de economie moeten beschermen tegen deze enorme prijsstijgingen op korte termijn en voor een beperkte periode", zei hij.

Eerder deze maand heeft het Nederlandse kabinet besloten tot een pakket aan maatregelen dat de energieprijzen moet dempen om de koopkracht te verbeteren. Er is 2,8 miljard euro mee gemoeid. De steun duurt in ieder geval een half jaar.

De maatregelen in Nederland: