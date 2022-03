Lokale partij Nijkerk vraagt hertelling aan en verliest zetel

Een lokale partij in Nijkerk is na een zelf aangevraagde hertelling een zetel verloren. PRO21 kreeg na de gemeenteraadsverkiezingen een restzetel toebedeeld, maar het verschil met de VVD bleek na de eerste telling maar twee stemmen.

"Dat verschil is zo klein, dat we zeker willen weten of de restzetel die wij hebben gekregen ons toekomt", zei lijsttrekker Irene Moes bij Omroep Gelderland voorafgaand aan de hertelling.

Bij de hertelling bleek PRO21 vier stemmen minder te hebben dan bij de eerste telling: een aantal goedgekeurde stemmen bleek ongeldig. Ook waren enkele stemmen op de verkeerde stapel beland bij het sorteren en ging het een paar keer mis bij het optellen.

Na de hertelling zakt PRO21 van zes naar vijf zetels, nog altijd één meer dan de VVD. "Ik denk dat belangrijk is dat elke stem telt. Als we de zetel niet van de kiezers gekregen hebben, komt hij ons ook niet toe", aldus de lijsttrekker van de lokalen.

De voorman van de VVD, Niels Staal, is Moes dankbaar: "Zij gaf direct aan een hertelling aan te vragen. Dit is chic en getuigt van een grote integriteit."