Minder animo Nijmeegse Vierdaagse: nog 11.000 plaatsen beschikbaar

Deze zomer kan voor het eerst sinds 2019 weer de Nijmeegse Vierdaagse gelopen worden, maar bij de aanmeldingen loopt het nog geen storm. Vrijdag sluit de inschrijving en er zijn nog zeker 11.000 plaatsen beschikbaar. Mogelijk komt er een na-inschrijving.

Voor de 104e editie van de Vierdaagse kunnen zich 49.000 wandelaars inschrijven. De teller staat nu op bijna 38.000.

Henny Sackers, als 'marsleider' de eerstverantwoordelijke voor het evenement, is daar niet heel bezorgd over, zegt hij tegen Omroep Gelderland. "Ons streefaantal was altijd om 45.000 mensen daadwerkelijk van start te laten gaan. Er zijn altijd 4000 tot soms wel 5000 mensen die zich wel inschrijven, maar uiteindelijk wegblijven. Dat is best een aantal. Maar tegelijkertijd geen reden om niet toe te leven naar die fantastische week."

Ondanks het tegenvallend aantal aanmeldingen ziet de marsleider ook een voordeel: "Onze doelstelling is natuurlijk om zo veel mogelijk mensen aan het evenement te laten deelnemen. Maar als we het maximumaantal niet halen, blijft ook die vreselijke loting ons bespaard dit jaar." Bij meer dan 49.000 inschrijvingen moet er namelijk worden geloot; in de jaren voor de coronapandemie was dat altijd nodig.

Ook minder inkomsten

Een snelle rekensom leert dat 10.000 inschrijvers minder, ook ruim een miljoen euro aan inkomsten minder voor de organisatie betekent. Ook daarover maakt de marsleider zich naar eigen zeggen geen grote zorgen. "We zullen kijken hoe we dat gaan opvangen. Onze organisatie is financieel gezond. We zijn de coronaperiode uiteindelijk redelijk goed doorgekomen dankzij de overheidssteun."

Sackers kan nog niet zeggen of er bij minder wandelaars ook minder faciliteiten als toiletten of blarenposten komen voor de lopers. "Het zou kunnen dat we wat minder capaciteit hoeven in te zetten. Maar laten we wel wezen: de teller staat nu op bijna 38.000. Het eind van de week zullen dat er waarschijnlijk wel 40.000 zijn. Dat is nog altijd een enorme hoeveelheid deelnemers, die we natuurlijk allemaal optimaal willen ontvangen en begeleiden in die Vierdaagse."

De 104e editie van de Nijmeegse Vierdaagse is van 19 tot en met 22 juli.