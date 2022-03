Meer geld voor slachtoffers Brits 'postkantoorschandaal'

De Britse regering heeft een extra compensatieregeling aangekondigd voor postmedewerkers die ten onrechte zijn veroordeeld voor diefstal en fraude. Het gaat om een groep van ruim 500 mensen die eerder bij de rechter compensatie hadden afgedwongen, maar hun geld grotendeels zagen opgaan aan advocaatkosten.

Het Post Office Scandal draait rond postmedewerkers die het slachtoffer werden van een fout in een computersysteem dat onder meer transacties verwerkte. Daardoor leek het alsof bij postkantoren geld werd ontvreemd, terwijl dat niet zo was.

Tussen 2000 en 2014 zijn meer dan 700 medewerkers op basis van de foute systeemmeldingen vervolgd. De gevolgen waren gigantisch: veel postmedewerkers verloren niet alleen hun baan of moesten naar de gevangenis, maar raakten ook hun woning of hun partner kwijt. Slachtoffers omschrijven de periode in Britse media als een nachtmerrie.

'Vreselijk onrecht'

De 555 oud-medewerkers die nu extra geld krijgen, hadden gezamenlijk een zaak aangespannen tegen het bedrijf achter de postkantoren. Het Britse Hooggerechtshof oordeelde eind 2019 dat de software inderdaad vol fouten zat. Van de 43 miljoen pond die de slachtoffers werd toegezegd, kregen ze maar 12 miljoen; de rest ging naar juristen.

Premier Johnson zegt nu dat de groep het verdient om volledig te worden gecompenseerd, "ook al kan dat de jaren van angst niet wegnemen". Minister Sunak van Financiën zegt dat het "vreselijke onrecht" mogelijk nooit was ontdekt als de groep bij de rechter niet tot het uiterste was gegaan.

De zaak kan voor het bedrijf Post Office Ltd. in de honderden miljoenen lopen. Meer dan 2500 voormalige medewerkers die zeggen gedupeerd te zijn, maken aanspraak op een compensatie. Mensen van wie de strafzaak is heropend en die alsnog zijn vrijgesproken, krijgen vooruitlopend op een definitieve compensatie alvast 100.000 pond.