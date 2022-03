'Spannend welke kant Corsica opgaat, na dood van gevangen separatist'

De separatistische beweging Front de Libération Nationale de la Corse (FLNC) streed tientallen jaren met geweld voor onafhankelijkheid. In 2014 legde het de wapens neer. Nationalistische partijen hebben wel de meerderheid in het regionale parlement van Corsica.

Vorige week en ook afgelopen september dreigde de FLNC de wapens weer op te pakken. "Als dat weer zou beginnen, komen er geen onderhandelingen over verdergaande autonomie", zegt Renout. "Dus ze kunnen hun eigen glazen ingooien, dat snappen de Corsicanen ook wel." Maar nu separatist Colonna aan zijn verwondingen is overleden, is de vraag welke kant het opgaat, of het uitdooft of tot nieuwe spanningen leidt. "Dat is heel spannend op dit moment. De boosheid is groot onder veel Corsicanen."

Het dreigement van de FLNC kwam op de dag dat minister van Binnenlandse Zaken Darmanin op Corsica sprak met de nationalistische regiopresident Simeoni. Darmanin zei dat er ruimte is voor meer autonomie, maar dat er nog veel gesprekken nodig zijn over de invulling daarvan. En dat het geweld dan wel moest stoppen. Ook president Macron zei dat later.

Woningmarkt beschermen

Dankzij een speciaal statuut kan Corsica al zelf beslissen over bijvoorbeeld onderwijs, cultuur, sport en erfgoed, zei Frankrijkkenner Niek Pas van de Universiteit van Amsterdam in NOS-radioprogramma Met het Oog op Morgen. Maar ze willen meer.

"De huizenmarkt is bijvoorbeeld al jaren een doorn in het oog van veel Corsicanen. Fransen komen naar het eiland en drijven de prijzen op. Corsicanen willen maatregelen om de woningmarkt voor de eigen bevolking beter te beschermen." Ook een belangrijke wens: dat het Corsicaans, de tweede taal die op bijvoorbeeld verkeersborden en staatnaambordjes staat, erkend wordt als officiële taal.

Eén duidelijke eis hebben ze niet en er zijn veel verschillende stemmen, zegt correspondent Renout. "Van de onafhankelijkheidsbeweging, politici en allerlei soorten gewone Corsicanen. Ze willen in ieder geval meer autonomie en zeggenschap, maar zijn ook realistisch. Als ze volledig op eigen benen zouden staan, zouden ze snel failliet zijn. De economie drijft op een beetje landbouw en veel toerisme, verder is er niet veel."