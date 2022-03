Tientallen baby's van Oekraïense draagmoeders vast in schuilkelder in Kiev

In het Verenigd Koninkrijk wachten honderden stellen op hun baby. Sam Everingham, de eigenaar van de stichting Growing Families, probeert de baby's te evacueren.

Moeilijk proces

Everingham reist op dit moment heen en weer tussen het Verenigd Koninkrijk, Polen en Georgië. In de afgelopen weken heeft hij een aantal pasgeboren kinderen Oekraïne uit kunnen krijgen, maar het is een ontzettend moeilijk proces, zegt hij.

"We proberen de baby's vanuit schuilkelders en ziekenhuizen naar grensgebieden te krijgen zodat hun nieuwe ouders ze kunnen ophalen, maar er zijn geboortecertificaten en reisdocumenten nodig. Het kantoor voor de certificaten is dicht."

Vaak willen of kunnen de draagmoeders zelf niet reizen, vertelt hij. "Ze willen bij hun eigen familie blijven of zijn fysiek niet in staat een lange reis te maken. Daarom proberen we verpleegkundigen te vinden die de pasgeboren baby's naar de grens kunnen brengen. We proberen ambulances te regelen, maar ook dat is erg lastig in de chaos."

Luiers en babyvoeding raken op

Everinghams organisatie helpt aanstaande ouders verspreid over de hele wereld, die proberen contact te krijgen met de draagmoeders in de Oekraïense schuilkelders. Hij schiet ouders uit Europese landen te hulp, maar ook uit bijvoorbeeld Canada en Australië.

Zijn grootste zorg is dat de bombardementen toenemen, waardoor de nu nog veilige plekken schaars worden. Bovendien maakt hij zich grote zorgen over de baby's die niet worden opgehaald omdat hun aanstaande ouders besluiten ervan af te zien.

Ondertussen raken in de schuilkelders de luiers op. Er is een tekort aan babyvoeding, vertelt Everingham. Ook hun verzorgsters zijn oververmoeid, de kinderen hebben dag en nacht aandacht nodig. "Cruciale middelen zijn nauwelijks voorhanden. We proberen met regeringen en andere ngo's samen te werken om de pasgeborenen zo snel mogelijk in veiligheid te brengen."