'Despacito'-artiest Daddy Yankee stopt met muziekcarrière

Reggaeton-artiest Daddy Yankee (45) zet een punt achter zijn muziekcarrière. Hij heeft zijn pensionering aangekondigd in een afscheidsvideo aan zijn fans, maar komt eerst nog wel met een laatste album Legendaddy en een tournee. "Mijn carrière is een marathon geweest, en nu is de eindstreep in zicht", zegt hij in de video.

De artiest, die in het echt Ramón Luis Ayala Rodríguez heet, groeide op in Puerto Rico. Hij wordt ook wel 'koning van de reggaeton' genoemd en is een van de bekendste latin-artiesten ter wereld. Hij begon zijn zangcarrière al als jonge tiener en bracht in 1995 zijn eerste album uit. In 2004 brak hij definitief door met het nummer Gasolina. Met zijn dansbare Spaanstalige nummers zette hij het reggaeton-genre wereldwijd op de kaart.

Zijn meest succesvolle nummer Despacito, dat hij samen met Luis Fonsi maakte, werd in 2017 wereldwijd een zomerhit en brak een record van meer dan zeven miljard kijkers op YouTube.