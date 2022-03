Kamer schrapt coronamaatregelen; niet meer schoonmaken na iedere spreker

De Tweede Kamer schaft per direct de meeste overgebleven coronamaatregelen af en gaat weer op de gewone manier vergaderen. Bij stemmingen mogen weer alle Kamerleden aanwezig zijn en de bodes zullen niet meer na elke spreker de microfoon en het spreekgestoelte reinigen. Dat heeft het dagelijks bestuur van de Kamer, het Presidium, besloten.

Kamervoorzitter Bergkamp schrijft in een brief aan alle Kamerleden dat nog niet alle maatregelen verdwijnen. Pas na het mei-reces kunnen bezoekers ook weer de commissievergaderingen in de kleine zaaltjes van het Kamergebouw bijwonen.

In die kleine zaaltjes moet wel eerst ruimte worden gemaakt voor het publiek, door de vergaderopstelling te wijzigen. Tijdens de coronacrisis zaten de Kamerleden op anderhalve meter afstand van elkaar.

In de plenaire zaal is geen verbouwing nodig, dus daar worden alle beperkingen per direct opgeheven.

Hoofdelijke stemmingen

De aanpassingen betekenen ook dat er bij hoofdelijke stemmingen, waarbij iedereen 'voor' of 'tegen' moet roepen, niet meer in groepen van 50 hoeft te worden gestemd. Alle 150 Kamerleden mogen weer tegelijkertijd aanwezig zijn.

In haar brief schrijft Bergkamp dat ze blij is dat de Kamer weer terug kan naar normaal, maar ze hamert er wel op dat politici rekening met elkaar houden en zeker met mensen met een kwetsbare gezondheid. "Het coronavirus is niet weg", benadrukt ze.

Aanstaande woensdag vervallen de laatste verplichte coronamaatregelen in ons land, zoals het mondkapje in het openbaar vervoer. Ze worden omgezet naar adviezen.