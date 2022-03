Koninklijk Huis vangt Oekraïners op in kasteel Het Oude Loo in Apeldoorn

Koning Willem-Alexander gaat in navolging van de Belgische koninklijke familie Oekraïense vluchtelingen opvangen in vastgoed dat deel uitmaakt van het koninklijk domein. Ze krijgen een plaats in kasteel Het Oude Loo in Apeldoorn, laat de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) weten. Het Oude Loo staat in de buurt van Paleis Het Loo, dat sinds 1984 een museum is.

Het Oude Loo is een jachtslot uit de 15de eeuw, dat eigendom is van de Nederlandse Staat en wordt gehuurd door de Oranjes, die er nog regelmatig gebruik van maken voor familiebijeenkomsten.

Volgens de RVD kunnen zes tot acht gezinnen, zo'n twintig tot dertig personen, gebruik maken van Het Oude Loo. Ze kunnen half april hun intrek nemen.

De afspraak voor de opvang is gemaakt in opdracht van de koning, schrijft de RVD. Het gaat om een afspraak tussen het Koninklijk Huis, de Rijksvastgoeddienst, het COA, de veiligheidsregio en de gemeente Apeldoorn.

Grote opgave

Ons land vangt op dit moment meer dan 12.000 Oekraïense vluchtelingen op, en de verwachting is dat het er nog veel meer zullen worden. Alle 25 Veiligheidsregio's hebben de opdracht gekregen elk duizend opvangplekken te realiseren, en binnenkort nog eens duizend.

Daarmee zouden er 50.000 mensen opgevangen kunnen worden, maar de vraag is of dat lukt. Voorzitter Bruls van het Veiligheidsberaad sprak vandaag van "een grote opgave".

Japanse kroonprins

In 2006 woonden de toenmalige Japanse kroonprins Nahurito en zijn vrouw Masako een tijdje in kasteel Het Oude Loo. Masako was overspannen en leed erg onder de strenge etiquette aan het Japanse hof.

Koning Filip van België maakte vorige week bekend dat hij drie Oekraïense gezinnen gaat opvangen in gebouwen van de Koninklijke Schenking, een organisatie die eigendommen beschikbaar stelt aan leden van de Belgische koninklijke familie.

Ook de Britse koninklijke familie denkt na over het huisvesten van Oekraïense vluchtelingen.