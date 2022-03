Half miljoen patiëntengegevens te vroeg gewist door Albert Schweitzer ziekenhuis

Het Albert Schweitzer ziekenhuis heeft ongeveer 513.000 stukken uit patiëntendossiers gewist. Het gaat om bijvoorbeeld verwijsbrieven en onderzoeksresultaten van in totaal 212.000 patiënten.

Het ziekenhuis, dat vestigingen heeft in Dordrecht, Zwijndrecht, Sliedrecht en Ridderkerk, zegt in een verklaring dat de digitale bestanden per ongeluk zijn overschreven door nieuwere bestanden. Alle verwijderde patiëntgegevens zijn van voor september 2017. Het ziekenhuis benadrukt dat de documenten niet kwijtgeraakt zijn, maar dat ze niet meer bestaan.

Archief

In 2017 maakte het Albert Schweitzer ziekenhuis de overstap van papieren dossiers naar een elektronisch patiëntendossier (EPD). De meest relevante en actuele gegevens zijn toen overgezet naar het EPD.

Minder belangrijke patiëntengegevens zijn gescand en opgeslagen in een digitaal archief. In dat archief is het misgegaan. Door een foute instelling werden nieuwere documenten opgeslagen met bestandsnummers van documenten die al in het archief waren opgeslagen. Op die manier werden volgens het ziekenhuis oudere documenten vervangen door nieuwe.

De fout is in oktober 2021 ontdekt. Een ziekenhuis is verplicht om stukken twintig jaar te bewaren. Dat is bij duizenden stukken niet gebeurd en daarmee is er sprake van een datalek.

Patiënten worden vanaf vandaag onder andere via email op de hoogte gesteld van de fout. Daarin biedt directeur Peter van der Meer zijn excuses aan voor het feit dat het ziekenhuis niet zorgvuldig heeft gehandeld. "De kans dat er gevolgen zijn voor uw behandeling, is verwaarloosbaar klein", schrijft Van der Meer.