Balletdanser Jaap Flier overleden (88)

Naast balletdanser en choreograaf was Flier ook bezig met nieuw talent. Met zijn toenmalige vrouw Willy de la Bije en Aart Verstegen, Carel Birnie en Benjamin Harkarvy, richtte Flier het Nederlands Dans Theater op in Den Haag. Ook was hij in de jaren 70 directeur van het Australian Dance Theatre en de Sydney Dance Company.

Flier overleed in Bloemendaal. Zijn uitvaart is in besloten kring, laat een familielid weten.