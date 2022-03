Enig verkozen raadslid GroenLinks Veenendaal ziet af van zetel

De met voorkeursstemmen gekozen nummer 2 van de kieslijst van GroenLinks in Veenendaal ziet af van haar zetel. Kim Faber zou de enige zetel krijgen die de partij bemachtigde, maar de partij laat weten dat de eerste op de lijst, Tijs van der Weele, de raad in gaat.

De partij zegt dat de 19-jarige Faber begint als schaduwraadslid, om ervaring op te doen. Het is wel de bedoeling dat ze het stokje later overneemt van Van der Weele, schrijft RTV Utrecht.

Kim Faber kreeg 557 stemmen. GroenLinks is zich ervan bewust dat hier vermoedelijk veel mensen tussen zitten die bewust op de eerste vrouw op de lijst hebben gestemd. De beslissing moest ''na de voor ons verrassende uitslag snel genomen worden'', stelt GroenLinks. Deze keuze is wel in goed overleg gemaakt, benadrukt de partij.