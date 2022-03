Haagse tram ontspoord, kruispunt afgesloten

In Den Haag is vanmiddag een tram ontspoord. Dat gebeurde aan de Lage Zand, in het centrum van de stad. Volgens getuigen zijn de inzittenden niet gewond geraakt.

Hoe de tram kon ontsporen, is nog niet te zeggen. "Dat onderzoeken we, maar dat heeft tijd nodig", zegt een woordvoerder van de HTM tegen Omroep West. De tram viel niet om toen hij ontspoorde, maar belandde wel een flink stuk naast de rails.

Hoe lang het gaat duren voordat de tram weggehaald is weet de woordvoerder van het vervoersbedrijf nog niet. "Alles en iedereen is onderweg om alles zo snel mogelijk weer op de rit te krijgen."

De tram staat nog altijd midden op het kruispunt met de Schedeldoekshaven. Een groot deel van het kruispunt is afgesloten. Verkeer moet omrijden.