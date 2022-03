Wekdienst 20/3: Anti-oorlogsprotest Den Haag • Eerste F1-race van dit seizoen

Goedemorgen! Russen en Belarussen in Nederland gaan demonstreren tegen de oorlog in Oekraïne. En de eerste Formule 1-race van dit seizoen gaat van start.

Eerst het weer: vanmorgen in het noorden zonnig, elders wolkenvelden en in het zuiden een enkele bui. Lokaal is ook natte sneeuw mogelijk. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar overal af en vooral vanavond volgt in het oosten wat regen. De temperatuur komt op 9 tot 12 graden uit. Vanaf morgen volgt een periode met zonnig en zacht voorjaarsweer.