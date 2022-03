Vrouw aangehouden na aanrijding in Ede, vermoedelijk opzet

In het centrum van Ede heeft een vrouw vermoedelijk met opzet een voetganger aangereden. Het slachtoffer is zwaargewond naar een ziekenhuis gebracht. Getuigen zeiden tegen Omroep Gelderland dat de vrouw meerdere keren over het slachtoffer heen is gereden. Over de identiteit van het slachtoffer wil de politie niets kwijt, omdat de familie nog niet is ingelicht.

Om 17.00 uur verstuurde de politie een oproep op Burgernet om uit te kijken naar een kleine grijze auto die bestuurd werd door een vrouw met lang zwart haar. Veertig minuten later kwam het bericht dat het voertuig was aangetroffen. De bestuurster is aangehouden.

Het incident speelde zich af in een winkelgebied. Veel mensen hebben gezien wat er gebeurde. Voor hen is slachtofferhulp ingeschakeld.