Twee leeuwen en twee tijgers uit Oekraïne veilig in Nederland

Na een lange tocht door Oekraïne, Polen, Duitsland en Nederland zijn twee leeuwen en twee tijgers aan het eind van de ochtend veilig aangekomen bij de opvang van stichting Leeuw in Anna Paulowna in Noord-Holland.

Het gaat om twee leeuwenmannetjes (vader en zoon) van 3,5 en 1,5 jaar oud, een tijgermannetje van 6 maanden en een tijgerin van 5 jaar.

Vooral de tijgerin is getraumatiseerd. "Ze is mager, ziek en heel bang voor mensen", zegt Robert Kruijff van stichting Leeuw bij NH Nieuws. "Rust, reinheid en regelmaat zijn nu het belangrijkst voor de dieren. We hopen dat ze erbovenop komen."

De vier dieren komen uit een dierentuin in de buurt van Charkov, in het oosten van Oekraïne. Opmerkelijk genoeg waren er driekwart jaar geleden al plannen om ze buiten Oekraïne op te vangen, omdat er toen al geen geld meer was om ze goed te verzorgen. De oorlog heeft die plannen in een stroomversnelling gebracht.

Chaos aan de grens

"Er wordt steeds gebombardeerd, dus de verzorgers durfden de dieren niet meer te voeren, maar dat moet natuurlijk wel gebeuren. Er is geen stroom meer en dus valt de verwarming uit. Niet alleen de dieren zijn onderkoeld en hebben honger, maar de verzorgers ook", aldus Kruijff eerder.

Het transport van de dieren verliep aanvankelijk dramatisch. Tijdens het vervoer van Charkov naar de Oekraïens-Poolse grens, dwars door oorlogsgebied, werden twee verzorgers doodgeschoten. Aan de grens zelf was het een chaos, zegt Piet Pieters. Hij hielp bij het overladen van de dieren in een Nederlands bestelbusje. "Er waren daar allemaal hulpdiensten aan het rijden, heel veel ziekenauto's."

Pieters zag niet alleen mensen, maar ook auto's vol met katten en honden die Oekraïne uit werden gebracht. "Ongelofelijk allemaal. Je voelt de spanning aan de grens."

Herplaatsing in Zuid-Afrika

Nu de dieren in Nederland zijn, maakt Kruijff zich vooral zorgen over de tijgerin. "Zij wordt straks gevoerd met hele kleine stukjes kip om haar maag weer een beetje op gang te brengen." Maar of ze het gaat redden? "Van wat ik gehoord heb en gezien tot nu toe, weet ik niet of zij het eind van de week gaat halen."

Net als de drie andere dieren gaat de tijgerin eerst een maand in quarantaine in Anna Paulowna. Daarna worden de tijgers en leeuwen met een jaagsimulator voorbereid op 'herplaatsing' in een reservaat in Zuid-Afrika.