Duizenden vrijwilligers gaan zwerfafval te lijf op Landelijke Opschoondag

Overal in Nederland zijn vrijwilligers bezig om zwerfafval op te ruimen tijdens de twintigste editie van de Landelijke Opschoondag. De organisatie gaat ervan uit dat vele duizenden mensen met een prikstok en een vuilniszak in de weer zijn.

"Het maakt sowieso een verschil", zegt Grietje Loof van IVN Natuureducatie bij RTV Drenthe. Volgens haar leidt de grote schoonmaak er niet alleen toe dat er minder zwerfafval ligt, ook het bewustzijn wordt vergroot.

Loof ging deze week al met een groep van twintig kinderen aan de slag in een park in Hoogeveen. "Het zijn kinderen uit de omgeving, ze spelen hier ook. Met wat ze gezien hebben vandaag denken ze misschien wel: 'Hé, het is wel leuk als we wat vaker op gaan ruimen'".

De Landelijke Opschoondag is een idee van Nederland Schoon, een samenwerkingsverband van allerlei organisaties en bedrijven zoals de Plastic Soup Foundation, het Wereldnatuurfonds, maar ook Sportvisserij Nederland en 'sponsors' zoals Coca Cola, Febo, Zeeman en Mars.

Schoner dan ooit

Dit jaar is er een speciale rol voor Gouda. Die stad bestaat 750 jaar en probeert op honderd plekken de bevolking te mobiliseren om mee te doen aan de opruimactie. "We willen Gouda in één dag schoner dan ooit krijgen", aldus wethouder Michel Klijmij-van der Laan. "Van de binnenstad tot de buitenwijken. Iedere inwoner kan deelnemen. Samen de stad schoonmaken past perfect bij het feestthema: Geef Gouda door."

In het Limburgse Brunssum gaat het hele college van burgemeester en wethouders de straat op, samen met de inwoners. En in Zeeland wordt bij eb aan de oevers van de Schelde afval opgeruimd.

Plasticvrije terrassen

Net als bij voorgaande edities van de Landelijke Opschoondag wordt opgeroepen om de meest voorkomende troep te fotograferen, zodat de herkomst kan worden achterhaald. Vorig jaar bleek bijvoorbeeld dat veel afval in de grachten in Leiden afkomstig was van de horeca.

"Daarom zijn wij samen met andere partijen het project gestart voor plasticvrije terrassen in de binnenstad", aldus de Leidse wetenschapper Auke-Florian Hiemstra toen. "Om het op die manier te verminderen bij de bron."

In Amsterdam geven twee professionele drijfvuilvissers van Waternet tips voor de Landelijke Opschoondag: