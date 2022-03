Straat Zoetermeer afgezet na vondst explosief in auto

De politie heeft een straat in Zoetermeer afgezet omdat er een explosief in een auto ligt. Bewoners krijgen het advies om binnen te blijven en ramen en deuren gesloten te houden. Eerder vanochtend is een man in camouflagekleding opgepakt.

"Het is wel heftig dat het zo dichtbij komt", zegt een kapster aan de Schiebroekstraat bij Omroep West. "Er gebeurt hier wel eens wat, maar niet zulke schokkende dingen."

De problemen in Zoetermeer begonnen vanochtend vroeg, toen de politie de melding kreeg dat een man in camouflagekleding op ramen en deuren stond te bonzen. Volgens onbevestigde berichten had hij ook een bijl bij zich. De man werd opgepakt. In zijn auto trof de politie een geweergranaat aan, een explosief dat kan worden bevestigd aan een geweer.

De Explosieven Opruimingsdienst van Defensie (EOD) zal de granaat veilig afvoeren, zodat de straat weer open kan.

De Schiebroekstraat is een straat met vooral woningen. Er zit ook een aantal kapperszaken en een zorginstelling. "Alle cliënten zijn binnen", zegt een medewerker van die instelling.