Militair vliegtuig VS met vier inzittenden neergestort in Noorwegen

In het noorden van Noorwegen is een Amerikaans militair vliegtuig met vier inzittenden neergestort. Het vliegtuig van de mariniers deed op dat moment mee aan een oefening van de NAVO.

Volgens Noorse reddingsdiensten raakte het toestel, een V-22 Osprey, rond 18.30 uur gisteravond vermist nadat er een noodsignaal was binnengekomen. Het was eigenlijk de bedoeling dat het vliegtuig een half uur eerder al zou landen. In het gebied waren de weersomstandigheden slecht.

Het is nog niet duidelijk hoe de inzittenden van het legervliegtuig eraan toe zijn. De hulpdiensten kunnen vanwege het slechte weer niet vanuit de lucht hulp bieden, maar moeten wachten tot hulpdiensten op de grond het toestel hebben bereikt.