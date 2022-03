Kleindochter Joodse notaris voelt zich 'belazerd' door onderzoeksteam Anne Frank

De kleindochter van de man die in een omstreden onderzoek is aangemerkt als hoofdverdachte in het verraad van Anne Frank voelt zich "belazerd" door de onderzoekers, vertelt ze aan het dagblad Trouw.

De onderzoekers van het coldcaseteam van Peter van Twisk noemen het "het meest waarschijnlijk" dat de Joodse notaris Arnold van den Bergh uit lijfsbehoud het adres van het Achterhuis aan de nazi's doorspeelde. Andere experts hadden grote bezwaren tegen deze conclusie, maar de onderzoekers bleven bij hun uitkomst.

De kleindochter van Van den Bergh, Mirjam de Gorter, sprak meerdere malen met de onderzoekers over haar grootvader, maar kreeg pas vlak voor de publicatie te horen dat haar grootvader werd aangewezen als de meest waarschijnlijke hoofdverdachte van het verraad.

Tegenargumenten

De Gorter zegt dat ze flink wat tegenargumenten aan heeft gedragen in het contact met de onderzoekers. Voor haar gevoel werd zij door de onderzoekers "steeds gesust dat er meerdere scenario's waren". "Ze lieten niets doorschemeren van: het kan weleens wat vervelender zijn dan je denkt, helemaal nul komma nul."

Onderzoeker Pieter van Twisk zegt in Trouw dat hij de conclusie niet van tevoren aan De Gorter kon vertellen omdat zijn team "ook gebonden was aan geheimhouding". Ook zegt hij dat het niet de eerste keer is dat de naam van Arnold van den Bergh naar boven kwam in onderzoeken. "Die stond al in diverse publicaties."

De publicatie van Het verraad van Anne Frank leidde tot zo veel kritiek, dat uitgever Ambo Anthos besloot extra drukken van het boek uit te stellen. De uitgeverij bood excuses aan en liet weten dat ze een "kritischere" houding had moeten aannemen. In het buitenland wordt het boek uitgegeven door HarperCollins. De Gorter wil dat de Amerikaanse uitgever het boek direct uit de handel neemt.

Nieuw rapport

De Gorter wilde haar verhaal nu kwijt aan Trouw omdat dinsdag een rapport verschijnt van een aantal Nederlandse historici waarin de theorie over het verraad door Arnold van den Bergh wordt bestreden. De kleindochter van de notaris zegt dat ze zich hierdoor gesteund voelt.

Een groot punt van kritiek op het onderzoek van het team van Van Twisk was ook dat de onderzoekers hun conclusie mede baseerden op een briefje dat na de oorlog anoniem werd bezorgd bij Otto Frank, de vader van Anne Frank. Daarop stond de naam van Van den Bergh. Aangezien Anne Frank op dat moment nog niet wereldberoemd was moest de beschuldiging wel waar zijn, redeneerde het onderzoeksteam.

Deze conclusie wordt bestreden door andere deskundigen die zeggen dat het briefje ook bijvoorbeeld zou kunnen zijn geschreven door iemand die Van den Bergh in een kwaad daglicht wilde stellen.