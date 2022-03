België houdt twee van zeven kernreactoren open, mede om oorlog Oekraïne

De Belgische regering wil twee kernreactoren van de centrales Doel en Tihange tien jaar langer openhouden. Dat heeft de Belgische minister van Energie Tinne van der Straeten bekendgemaakt.

In december werd nog besloten dat de twee kerncentrales in België in 2025 moeten sluiten, maar onder druk van de hoge gasprijzen en de oorlog in Oekraïne gaat daar voor twee van de zeven reactoren een streep doorheen. Op die manier hoopt de regering de afhankelijkheid van Russisch gas te verminderen.

Volgens de Vlaamse omroep VRT komen er bovendien twee gascentrales bij in België, omdat de energie uit de twee kernreactoren niet genoeg is om de leveringszekerheid te garanderen. Ook wordt de productie van duurzame energie gestimuleerd, meldt de omroep. De Belgische regering zou iets meer dan 1 miljard euro uittrekken voor onder meer windmolenparken op zee en zonnepanelen.

Kernenergie is nog altijd de voornaamste bron van elektriciteit in België. In totaal staan er zeven kernreactoren op het terrein van de twee kerncentrales bij Antwerpen (Doel) en Luik (Tihange). Die vormen al tientallen jaren een hoofdpijndossier voor meerdere Belgische regeringen.