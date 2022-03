Italië wil van espresso werelderfgoed maken: 'Meer dan een drankje'

Espresso is veel meer dan een drankje, zegt Ricci. "Er zit een ritueel achter. Mensen zeggen: laten we samen koffie drinken, maar dat is een excuus. Het is een moment om iemand uit te nodigen, bij te praten. Het is een pauze, een pitstop om jezelf weer op te laden. Dat is onze traditie."

Die traditie maakt ook deel uit van de aanvraag bij de Unesco. Koffie is "een onmisbaar deel van onze nationaliteit" en de espresso staat ook voor de unieke sociale verbanden die Italië onderscheiden in de wereld, zei minister van Landbouw Gian Marco Centinaio toen hij de aanvraag toelichtte voor de Italiaanse pers.

Onenigheid in de koffiewereld

Hoewel espresso de Italianen dus verenigt, is het te wijten aan verdeeldheid dat de erfgoedaanvraag pas dit jaar naar de Unesco gaat. Een eerdere poging, vorig jaar, liep spaak nadat bleek dat er bij de Unesco twee aanvragen waren binnengekomen: een uit Treviso, in Noord-Italië, en een uit Napels dat zijn eigen espressotraditie had voorgedragen aan de erfgoedcommissie.

"Een oorlogsdaad van het noorden tegen het zuiden", noemde een van de zuidelijke aanvragers dat toen in The Wall Street Journal. De voortrekker van de aanvraag uit het noorden noemde de aanvraag uit Napels dan weer 'onaanvaardbaar'.