Ziekenhuizen sturen medicijnen naar Oekraïne: 'Ze hebben die hulp nú nodig'

Dat probleem is nu omzeild door samen te werken met een gespecialiseerde groothandelaar, de IDA Foundation, die over de benodigde vergunningen beschikt. Maar op de dag van vertrek maakt de Nederlandse douane bezwaar en staat De Wit druk in de loods van een transportbedrijf te bellen en te appen. "Wat is dit? Die mensen hebben die spullen nú nodig."

"Ik heb zelden iemand leren kennen die zó vasthoudend is", zegt Kanen. "Dat is wel het bijzondere van die verschrikkelijke oorlog. Je werkt opeens heel nauw samen met mensen die je nog maar net kent. Zo kwam Inge weer via via in contact met de Oekraïense Nederlander Vitaliy Tonentsjoek. Hij exporteert Nederlandse bloemen, kent goede transportbedrijven en heeft een Oekraïense chauffeur en vrachtwagen geregeld."

Na een dag vol gemarchandeer en vertraging krijgt het transport s' avonds laat toch het groene licht. Twee dagen later wordt De Wit uit bed gebeld omdat de Poolse douane bij de Oekraïense grens moeilijk doet. Ze willen bewijs van welke ziekenhuizen de goederen komen.

Leed verzachten

Alle documenten die De Wit snel doorstuurt kunnen niet voorkomen dat de Polen uren later alle hulpgoederen uitladen voor een grondige controle. "Dat gaan we straks anders doen. We hebben dit in nauw overleg met de Oekraïense ambassade geregeld, voor een volgend transport betrekken we ook de Polen erbij."

Uiteindelijk komt het transport aan. Oleksiy Myshakivskyy, de hartchirurg uit Lviv, staat klaar. De kostbare lading wordt in een speciaal distributiecentrum gereedgemaakt voor vervoer naar de belegerde steden in het oosten.

In Nederland wordt al gewerkt aan het volgende transport. Zolang de oorlog duurt willen de ziekenhuizen structureel helpen. Kanen: "Als arts voelen we een plicht. Maar ik had een paar weken geleden nooit kunnen voorspellen dat we op deze afstand kunnen helpen om het leed daar enigszins te verzachten."