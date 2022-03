Bijna geen coronaregels meer, dus Holifeest wordt weer groots gevierd

In Den Haag, de stad met de grootste hindoegemeenschap in Nederland, verwachtte de organisatie een viering zoals die voor het laatst in 2020 plaatsvond. Toen viel het feest vlak voor de lockdown door corona.

"Ik heb het van kleins af aan meegekregen. Door corona kon het vorig jaar niet, nu kunnen we weer losgaan", zegt een feestganger in Den Haag. Een ander zegt: "Voor mij betekent dit feest gewoon blijdschap. Iedereen is gekleurd, iedereen is hetzelfde, iedereen mag meedoen."