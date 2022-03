Website beantwoordt vragen van Oekraïense vluchtelingen en helpers

Het is lastig voor Oekraïense vluchtelingen om informatie te vinden over beschikbare opvang, hulp en financiële ondersteuning in Nederland. In Polen en Duitsland is online veel meer informatie voorradig, ook in het Oekraïens. Daarom is er nu ook in Nederland een speciale website in het leven geroepen om de vluchtelingen te helpen.

Veel vluchtelingen spreken geen Engels. Op de site van de Duitse spoorwegmaatschappij Deutsche Bahn kunnen vluchtelingen in hun eigen taal lezen hoe ze gratis kunnen reizen en naar welke steden ze kunnen gaan voor hulp. In Nederland was zulke informatie tot vandaag online niet voorhanden.

Samen met Oekraïense vluchtelingen hebben Vluchtelingenwerk Nederland, het Rode Kruis en het Leger des Heils de site Refugeehelp.nl opgezet, in de hoop mensen zo snel mogelijk wegwijs te maken. De website werd vanochtend gelanceerd in aanwezigheid van koningin Máxima en staatssecretaris Eric van der Burg van Justitie.

Opgevangen

Het Rode Kruis vangt op verschillende stations in Nederland vluchtelingen op en verwijst hen door naar noodopvanglocaties. Medewerkers van de marechaussee bellen met veiligheidsregio's om te vragen waar er plek is als ze Oekraïense vluchtelingen tegenkomen bij grenscontroles.

Maar de inmiddels meer dan 8000 Oekraïense vluchtelingen die al in Nederland zijn hebben veel meer vragen, vertelt Martijn van der Linden van Vluchtelingenwerk Nederland. Die vragen probeert de site te beantwoorden.

Werk

Op Refugeehelp.nl valt te lezen hoe Oekraïense vluchtelingen eenvoudig via een mobiele bank een gratis account kunnen aanmaken zodat ze overal in Europa kunnen pinnen. Er staan talloze mensen op die zich als vertaler aanbieden. Een autoverzekeraar biedt een kortlopende autoverzekering aan voor Oekraïners.

Voor mensen die nog weg proberen te komen uit Oekraïne of vanuit Roemenië of Polen is er een snelknop beschikbaar waarmee ze om transport naar Amsterdam kunnen vragen of om huisvesting in Nederland. Vluchtelingen kunnen er ook opvangplekken vinden bij gastgezinnen die zijn gescreend door TakeCareBNB. Ook mensen die hulp willen aanbieden kunnen terecht op de site.

Oekraïense vluchtelingen die meer willen weten over leefgeld en de mogelijkheid om te werken moeten nog even wachten. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil regelen dat Oekraïners hier zonder werkvergunning aan de slag kunnen. Wel geldt er dan een meldplicht. De vrijstelling gaat mogelijk op 1 april in. Er staan nu al tips op Refugeehelp.nl om werkgevers te vinden.