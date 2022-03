Claudia de Breij neemt opnieuw Oudejaarsconference voor haar rekening

Claudia de Breij verzorgt dit jaar de Oudejaarsconference op NPO 1. Dat heeft ze laten weten in het programma De Avondshow met Arjen Lubach. Het is de derde keer dat De Breij de eindejaarsconference voor haar rekening neemt.

De 47-jarige cabaretière stond in 2016 en 2019 ook op het podium voor de jaarlijkse terugblik op het jaar, die vorig jaar bij de NPO nog werd verzorgd door Peter Pannekoek. Daar keken in totaal 4,2 miljoen mensen naar, zowel op Oudejaarsavond als in de dagen erna. In de jaren daarvoor traden onder meer Youp van 't Hek, Marc-Marie Huijbregts, Theo Maassen en Herman Finkers op.

De Breij gaf in het tv-programma van Lubach op verzoek van de presentator nog een quote om "te gebruiken in de nieuwsberichten". "Het is natuurlijk een heel gek jaar, maar ik ga toch proberen er iets van te maken. Het is maart, maar ik ben toch al avondvullend", zei ze.

Voorafgaand aan de Oudejaarsconference op televisie treedt De Breij vanaf begin september al tientallen keren op in theaters en schouwburgen in het hele land. Dat begint met enkele leesvoorstellingen en try-outs. De Oudejaarsconference is op 31 december rechtstreeks te zien op tv, vanuit Groningen.