Lange rijen bij wasstraten: 'Er lag een halve woestijn op mijn auto'

Bij een wasstraat in Vlissingen was het eveneens druk. "Het is gigantisch. Met het Saharazand mogen we niet klagen", zegt vestigingsleider Jordy de Jager tegen Omroep Zeeland. "Er mogen nog wel meer van die buitjes komen."

De automobilisten die in de rij staan zijn minder blij met de stof. "Ik hoop dat ik het zo een beetje schoon krijg en dat het zo blijft. Want met zo'n vieze auto kan ik niet bij een klant langsgaan", zegt een bestuurder in de rij.

Gisteren trok een grote stofwolk uit de Sahara over Nederland. Het stof belandde hier omdat een windvlaag, die ontstond ten zuiden van de Sahara, het stof uit het woestijngebied op grote hoogte over enorme afstanden heeft verplaatst.