Clemens Cornielje, volbloed liberaal die streed voor het homohuwelijk, overleden

Homohuwelijk

In 1983 werd hij beleidsmedewerker van de VVD-fractie in de Tweede Kamer en vijf jaar later adviseur van de vicepremier van dat moment, Rudolf de Korte.

Daarna was hij vier jaar lang adviseur en naaste medewerker van VVD-leider Frits Bolkestein. Toen hij werd aangenomen vroeg hij of het een bezwaar was dat hij homoseksueel was. Dat was niet het geval.

In 1994 werd hij zelf Kamerlid. Zijn belangrijkste beleidsterrein was onderwijs, maar hij hield zich ook bezig met openbare orde en veiligheid en criminaliteitsbestrijding.

Cornielje maakte zich in de jaren negentig hard voor het homohuwelijk, dat in 2001 werd ingevoerd.

In 2002 was hij in beeld om staatssecretaris van Onderwijs te worden maar dat ketste af. Drie jaar later werd hij benoemd tot Commissaris van de Koningin in Gelderland.