Overname filmstudio MGM, van onder meer James Bond-films, door Amazon definitief

De filmstudio achter onder meer de James Bond-films komt definitief in handen van techgigant Amazon. Het betekent dat het aanbod van Amazon Prime Video wordt verrijkt met de collectie van MGM. Die bestaat uit meer dan 4000 films en 17.000 tv-afleveringen.

De techgigant kondigde vorig jaar mei aan voor omgerekend 6,91 miljard euro MGM (Metro-Goldwyn-Mayer) te willen kopen. De vraag was toen of toezichthouders in de VS en in de EU wel toestemming zouden geven.

Onderzoeken machtsmisbruik

Amazon ligt op beide continenten onder een vergrootglas vanwege mogelijk machtsmisbruik; er lopen meerdere onderzoeken. Daarnaast kijkt men kritisch aan tegen het laten doorgroeien van techbedrijven via overnames.

Toch gaf de Europese Commissie dinsdag groen licht voor de overname. De conclusie was dat het samengaan van de twee bedrijven niet leidt tot zorgen over oneerlijke concurrentie. In de ogen van de commissie is de overlap tussen de partijen in de audiovisuele wereld beperkt, evenals hun gezamenlijk marktaandeel.

Criticus Amazon

De Amerikaanse toezichthouder FTC had tot half maart om een zaak aan te spannen tegen de geplande overname. Dat is niet gebeurd. De voorzitter van de commissie, Linda Khan, staat wel bekend als een criticus van het Amerikaanse concern.