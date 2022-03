Thijs H. krijgt in hoger beroep 22 jaar cel en tbs voor drie moorden

Thijs H. is in hoger beroep door het Gerechtshof in Den Bosch veroordeeld tot 22 jaar cel voor de moord op drie mensen in 2019. Ook krijgt hij tbs met dwangverpleging opgelegd.

Het Openbaar Ministerie eiste vorige maand 30 jaar cel en tbs tegen H., nadat hij in juli 2020 was veroordeeld tot 18 jaar cel en tbs. Zijn advocaten waren in hoger beroep gegaan, omdat H. op het moment van de moorden volledig ontoerekeningsvatbaar zou zijn geweest.

H. heeft bekend dat hij op 4 mei 2019 in Den Haag een vrouw van 56 heeft gedood. Ook gaf hij toe dat hij drie dagen later op de Brunssummerheide een 63-jarige vrouw en even later een 68-jarige man had neergestoken.

Psychose of niet

Deskundigen van het Pieter Baan Centrum adviseerden H. volledig ontoerekeningsvatbaar te verklaren, omdat hij bij zijn daden in een psychose zou hebben verkeerd. Hij zou berichten en opdrachten in codetaal hebben gekregen om mensen te doden. Daarom werd alleen tbs geadviseerd. Dat is ook de straf die H.'s advocaten voor ogen hadden.

Het OM ging daar niet in mee: de aanklagers stelden vorige maand dat H. "willens en wetens" heeft gehandeld bij de drie moorden. Daarbij baseerden ze zich op een extern rapport, waaruit bleek dat een eventuele psychose het gevolg zou zijn geweest van drugsgebruik of andere verdovende middelen.

Verminderd toerekeningsvatbaar

Volgens het Hof is bewezen dat H. de moorden heeft gepleegd, maar is hij verminderd toerekeningsvatbaar. Het is voldoende aannemelijk dat H. inderdaad een psychische stoornis had tijdens zijn daden. Toch is hij volgens het Hof niet volledig ontoerekeningsvatbaar, omdat H. voorafgaand aan zijn daden nog allerlei afwegingen heeft gemaakt die hem ervan hadden kunnen weerhouden de moorden te plegen.

Zo zei H. eerder dat hij moed moest verzamelen voorafgaand aan de moorden. Op de Brunssumerheide luisterde hij daarom eerst naar heavy metal-muziek. Ook koos hij plekken uit waar niet teveel mensen waren en koos hij doelbewust een geschikt mes uit. Dat duidt er volgens het Hof op dat hij niet in een gemoedsopwelling handelde.

Rechtsorde ernstig geschokt

Het Hof zegt begrip te hebben voor een bittere nasmaak bij de nabestaanden, nu de straf lager uitvalt dan de eis van het OM. "De mate van onherstelbaar leed voor de nabestaanden is enorm. De dood van de slachtoffers was willekeurig en zinloos."

De straf is hoger dan de oorspronkelijke veroordeling, omdat de rechtsorde volgens het Hof ernstig geschokt is door de moorden. Omdat het recidiverisico hoog is, is een langdurige behandeling in een tbs-kliniek noodzakelijk.

De advocaten van H. zeggen tegen persbureau ANP dat ze overwegen om in cassatie te gaan tegen de uitspraak. "We hebben een aantal zaken gehoord waarvan wij denken: hier is het hof uitgegleden."