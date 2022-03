Historisch lage opkomst, waarom gingen zo weinig mensen naar de stembus?

Nog nooit was er zo'n lage opkomst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Iets meer dan 50 procent van de stemgerechtigden ging naar de stembus. In 2018 was het opkomstpercentage nog 54,5 procent. Minister Bruins Slot heeft een onderzoek aangekondigd naar de laagste opkomst bij gemeenteraadsverkiezingen ooit, maar op basis van gegevens van opinieonderzoek door Ipsos zijn een aantal vragen over de lage opkomst al te beantwoorden.

Zo heeft een groot deel van de mensen die niet gingen stemmen dit al langer geleden besloten (23 procent). Een flink aandeel van de niet-stemmers doet dit nooit (38 procent). Een derde van de niet-stemmers besloot in de afgelopen anderhalve week de verkiezingen aan zich voorbij te laten gaan.

Vooral in grote steden zijn mensen minder vaak naar de stembus gegaan. Zo was de opkomst in Rotterdam 39 procent, tegen bijna 50 procent vier jaar geleden. Ook in Almere kwam nog geen 40 procent van de kiezers opdagen.

Geen vertrouwen en interesse

Als belangrijkste reden om niet te stemmen wordt aangegeven dat ze niet zeker zijn van op welke partij ze moeten stemmen (32 procent). Geen vertrouwen in gemeentelijke politiek (28 procent) en geen interesse (27 procent) volgen verder als belangrijkste redenen. 48 procent van de thuisblijvers zou wel zijn komen opdagen bij landelijke verkiezingen. Niet-stemmers hebben minder vertrouwen in de gemeentelijke en landelijke politiek dan mensen die wel naar de stembus gingen.

Tot 1998 was de opkomst bij gemeenteraadsverkiezingen altijd (ruim) boven de 60 procent. Sinds die tijd daalt het opkomstpercentage verder. "Het was nu al zo'n tien jaar best stabiel", zegt politicoloog Lisanne de Blok in het NOS Radio 1 Journaal. "Dat was steeds tussen de 53 en 55 procent, maar dit jaar heb je echt met een daling te maken."