Lokale partijen nog dominanter, grote verschuivingen door debutanten blijven uit

Opnieuw zijn lokale partijen bij de gemeenteraadsverkiezingen als winnaar uit de bus gekomen. Ten opzichte van vier jaar geleden, toen ze ook al dominant waren, is hun positie in het land nog verder versterkt. Met vrijwel alle stemmen geteld, is hun aandeel 36 procent van de stemmen.

Ook in veel grote steden trokken lokale partijen aan het langste eind, na een campagne die werd overschaduwd door de oorlog in Oekraïne. Ook is duidelijk dat de versplintering van de politiek, met name in grotere gemeenten, alleen maar toeneemt, met nieuwe partijen als Volt en FvD die zich voegen bij de in verschillende gemeenten toch al lange lijst van fracties.

In Den Haag bleef Groep De Mos de grootste, voor D66 en de VVD. In Rotterdam ging Leefbaar Rotterdam er opnieuw ruimschoots met de winst vandoor. De partij houdt zijn 11 zetels, op ruime afstand gevolgd door de VVD en GroenLinks (beide 5 zetels). De Senioren Partij Maastricht nam in de Limburgse hoofdstad de koppositie over van het CDA.

CDA lijkt niet meer de grootste

Van de landelijke partijen lijkt de VVD de meeste stemmen te hebben gehaald. Vorige keer was dat nog het CDA. In absolute aantallen krijgt het CDA zo'n 754.000 stemmen, zo'n 20.000 minder dan de VVD. De christendemocraten hebben nog wel het grootste zetelaantal.

Veel lokale CDA-afdelingen vreesden van tevoren dat nog meer kiezers zouden afhaken, onder meer vanwege landelijke imagoschade van de partij, maar dat lijkt dus niet te zijn gebeurd. Partijleider Hoekstra concludeerde al kort na het sluiten van de stembureaus dat het resultaat, na een turbulent jaar voor de partij, niet tegenviel.

Bij de andere grote partijen zijn er op landelijk niveau geen grote verschuivingen zichtbaar, hoewel er lokaal natuurlijk wel verschillen zichtbaar zijn met vier jaar geleden. Bij de PvdA werd uitbundig feest gevierd toen duidelijk werd dat de sociaaldemocraten er in de hoofdstad met de winst vandoor gaan. Dat is voor het eerst sinds 2010. De afgelopen periodes waren achtereenvolgens D66 en GL er de grootste.

Met lijsttrekker Marjolein Moorman lijkt de PvdA nu uit te komen op 9 zetels in Amsterdam, een winst van 4. GroenLinks houdt 8 van zijn 10 zetels over.

Bekijk op de kaart hieronder de vastgestelde uitslagen per gemeente: