Grote uitslaande brand bij bouwmarkt in Baarn

In een bouwmarkt in Baarn is een grote brand uitgebroken. De brandweer is met meerdere voertuigen aanwezig.

"De vlammen slaan er aan alle kanten uit", zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio tegen RTV Utrecht. "Brandweerpersoneel is op dit moment alles op alles aan het zetten om te voorkomen dat het overslaat naar naastgelegen gebouwen."

De omgeving is afgezet en er zijn rookwolken te zien. Volgens de woordvoerder zijn er veel kijkers bij de brand. "Geef hulpdiensten de ruimte en hinder deze niet", aldus de woordvoerder.

Hinder op de weg

Rijkswaterstaat laat weten dat de brand voor hinder op de A1 zorgt. Bij de afrit Soest is de rechterrijstrook dicht. Het zicht kan er slechter zijn door de rookwolken. Ook zou de brand volgens Rijkswaterstaat het verkeer afleiden. "Blijf alert en pas je rijstijl aan."

Rijkswaterstaat benadrukt dat het niet de bedoeling is dat automobilisten hun auto in de berm parkeren om foto's te maken van de brand. "Het kost je niet alleen 230 euro, maar je brengt jezelf en anderen onnodig in gevaar."