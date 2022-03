Piet Bukman (CDA), oud-minister van Landbouw en Kamervoorzitter, overleden

Piet Bukman, oud-minister van Landbouw en voormalig voorzitter van de Tweede Kamer, is overleden. Dat heeft zijn partij, het CDA, bevestigd. Bukman begon zijn politieke carrière in de ARP, een van de voorlopers van het CDA.

CDA-partijleider Wopke Hoekstra zegt in een reactie dat Bukman in vele jaren een grote staat van dienst heeft opgebouwd in partij en politiek. "Als eerste partijvoorzitter stond hij, na de fusie van ARP, KVP en CHU in 1980, aan de basis van onze vereniging. Omzien naar je naasten stond bij hem hoog in het vaandel."

Volgens fractievoorzitter Pieter Heerma verstond Bukman de kunst om het juiste moment te kiezen voor het compromis. "Hij heeft veel voor ons land betekend."

De tuinderszoon Bukman klom van bestuurder van de Christelijke Land- en Tuinbouwbond op tot Eerste Kamerlid, minister van Ontwikkelingssamenwerking, staatssecretaris van Economische Zaken, minister van Landbouw, Tweede Kamerlid en Kamervoorzitter.

Piet Bukman werd 88 jaar.