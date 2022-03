Kamer berispt Baudet voor niet melden nevenfuncties

De Tweede Kamer heeft Forum voor Democratie-leider Baudet berispt, omdat hij zijn nevenfuncties niet heeft laten registreren. Ook gaf de Kamer Baudet een aanwijzing dat alsnog te doen.

De Kamer volgt daarmee het advies van een commissie die toeziet op de integriteit van Kamerleden. Het dagelijks bestuur van de Kamer stuurde de aanbeveling van de commissie vorige week aan de Kamer door met het advies er zonder debat over te besluiten. De overgrote meerderheid van de Kamer kon zich in het advies vinden.

Om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen, moeten Kamerleden nevenfuncties en extra inkomsten melden in een openbaar register. Volgens het 'College van onderzoek integriteit' heeft Baudet de gedragscode waarin dat staat overtreden.

Het College concludeert dat Baudet bestuurslid is van Forum Democratie BV, een vennootschap die zich bezighoudt met commerciële activiteiten. Ook is hij directeur van een uitgeverij. Met het schrijven van boeken heeft hij tienduizenden euro's verdiend. Baudet liet vorige week al weten dat hij niet van plan is de nevenfuncties te laten registreren.

Behalve het geven van een aanwjzing en een berisping is als sanctie ook mogelijk dat een Kamerlid voor maximaal een maand wordt geschorst. Hij mag dan nog wel stemmen.