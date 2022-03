Kwetsbare vrouwen gedwongen tot prostitutie: 7 verdachten opgepakt

De politie heeft een groep Nederlanders opgepakt die verdacht wordt van het ronselen van kwetsbare vrouwen voor de prostitutie. Het gaat om zeven verdachten tussen de 29 en 38 jaar oud. Volgens de politie zijn zeker negentien vrouwen slachtoffer geworden van de groep. Ze werden veelal via internet geronseld. Het gaat niet om minderjarigen. De vijf mannen en twee vrouwen werden op 1 februari al aangehouden, maar politie en Openbaar Ministerie maken dit nu pas bekend.

Volgens de politie was binnen de criminele organisatie sprake van een duidelijke rolverdeling, zegt Ronald van Hedel bij Omroep Brabant. Hij is chef van de afdeling vreemdelingenpolitie, identificatie en mensenhandel: "De hoofdverdachte fungeerde als hoofd van de organisatie. Er was een rolverdeling in het ronselen van vrouwen, het regelen van locaties, het rondrijden van slachtoffers en het witwassen van geld."

De vrouwen komen uit verschillende delen van het land en uit het buitenland. Sommigen kampen met verslavingen en schulden. Volgens Van Hedel werden sommige vrouwen ook fysiek opgezocht. Ze moesten vervolgens in de prostitutie werken en het geld dat ze daarmee verdienden afstaan.

Luxe leven

Het vermoeden bestaat dat de hoofdverdachte, een 38-jarige man uit Eindhoven, al enkele jaren actief was. Hij leidde een luxe leven, zonder dat hij legale inkomsten had. Van Hedel: "Bij mensenhandel gaat het vaak om snel geld. Het geld wordt meteen omgezet in dure merkkleding, horloges, woonartikelen of auto's. Tijdens het onderzoek hebben we dit soort spullen in beslag genomen. We hebben zelfs een compleet huis leeggehaald."

Mensenhandel is complex, schetst Van Hedel. "Je moet dwang en uitbuiting kunnen aantonen, maar slachtoffers doen vaak geen aangifte. Dus aan de voorkant moeten we hier goed onderzoek naar doen. Dan is het aan de rechter om te beslissen of dat genoeg is. Aan de achterkant moeten we natuurlijk ook met de slachtoffers in gesprek en kijken of we hen uit deze situatie kunnen helpen."

Faciliteren

Na de zeven arrestaties op 1 februari is recent nog een verdachte aangehouden. Weer vier andere verdachten zijn door de politie gehoord. Ze worden ervan verdacht een rol te hebben gespeeld in het faciliteren van seksuele uitbuiting, zoals het rondrijden van de slachtoffers.

Zes van de zeven verdachten zijn inmiddels voorgeleid aan de rechter-commissaris. Hun voorarrest is verlengd.