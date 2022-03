Nederland Kiest: De Stemming en Het Debat, vanavond bij de NOS

Op de tweede dag van de gemeenteraadsverkiezingen zendt de NOS live vanuit het Stadshuis in Nieuwegein twee programma's uit van NOS Nederland Kiest. In De Stemming en Het Debat gaan lokale lijsttrekkers en kopstukken van landelijke partijen vanavond met elkaar in gesprek en debat over lokale thema's. Ook is er aandacht voor de oorlog in Oekraïne en wat die strijd betekent voor Nederland.

Beide programma's worden vanaf 19.04 uur uitgezonden op NPO 1. NOS Nederland Kiest: De Stemming en Het Debat zijn ook te zien via NOS.nl, de NOS-app, YouTube, Facebook, BVN en met gebarentolk op NPO Nieuws en Politiek.

NOS Nederland Kiest: De Stemming (19.04-19.51 uur)

In De Stemming gaan de lijsttrekkers van twaalf lokale partijen onder leiding van presentator Winfried Baijens met elkaar in gesprek over thema's met lokale impact.