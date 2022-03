Britten krijgen vergoeding voor huisvesten Oekraïense vluchtelingen

Britten die hun huis openstellen voor Oekraïense vluchtelingen krijgen daar 350 pond (415 euro) per maand voor. Onder deze regeling, die wordt gecoördineerd door de Britse regering, moeten mensen hun huis dan wel voor minimaal zes maanden beschikbaar stellen.

Vanaf vandaag kunnen huishoudens zich inschrijven voor dit Homes for Ukraine-programma. Daarna zullen ze worden gekoppeld aan vluchtelingen die in de afgelopen weken een Brits visum hebben gekregen. De huisaanbieders moeten een basale screening doorlopen, en de aangeboden kamers dienen aan bepaalde standaarden te voldoen. Volgens een recente peiling zou bijna 20 procent van de 67 miljoen Britten bereid zijn om Oekraïense vluchtelingen onderdak aan te bieden in hun huis.

Visa

Naast de Homes for Ukraine-regeling heeft de Britse regering het nationaal visumbeleid versoepeld. Oekraïners die een familielid in het Verenigd Koninkrijk hebben, kunnen nu gemakkelijker een aanvraag voor gezinshereniging indienen. Via die route zouden er tot nu toe zo'n 4000 visa zijn verstrekt. Volgens de conservatieve minister Michael Gove kunnen er nog "tienduizenden" meer worden uitgegeven.

Onder de visumregeling mogen Oekraïners minimaal drie jaar blijven, ze krijgen toegang tot de Britse gezondheidszorg en het recht om te werken. Lokale gemeenten krijgen meer dan 10.000 pond per vluchteling die ze in hun regio opvangen. Lokale stichtingen en ngo's worden ingeschakeld om te helpen de huisaanbieders aan vluchtelingen te koppelen.

Stroef beleid

De afgelopen weken was er kritiek op het Britse visumbeleid. In tegenstelling tot Europese landen waar de grenzen open zijn, hield de regering vast aan strikte inreisvoorwaarden. De minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel kwam onder vuur te liggen toen bleek dat het Britse registratiekantoor, geopend in de Franse kustplaats Calais, vluchtelingen terugstuurde naar Parijs en Brussel om hun papierwerk in orde te maken.

De Franse regering noemde het een 'onmenselijke' aanpak. Inmiddels zijn de voorwaarden versoepeld en kunnen Oekraïense vluchtelingen online een Brits visum aanvragen.

Villa's voor vluchtelingen?

Dezelfde minister die het Homes for Ukraine-programma coördineert, Michael Gove, opperde dit weekend een ander plan dat enige ophef heeft veroorzaakt. Hij zei te overwegen de villa's en de vele panden van Russische oligarchen die nu onder sancties vallen, open te stellen voor vluchtelingen.

Een groep activisten gaf vrijwel onmiddellijk gehoor aan dat idee door vanmiddag een villa van 50 miljoen in Belgrave Square te bezetten en te versieren met Oekraïense vlaggen en spandoeken met teksten zoals "bevrijd van de Russen" en "Putin go f*** yourself".

De krakers willen naar eigen zeggen de villa gebruiken voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Het miljoenenpand zou van de Russische oligarch Oleg Deripaska zijn, die sinds de oorlog in Oekraïne op de Britse sanctielijst is gezet.