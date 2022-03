Eeuwenoude gouden en zilveren munten gevonden in Bronkhorst

Bij de verbouwing van een monumentaal huis aan de Bovenstraat in Bronkhorst in Gelderland is een muntschat gevonden. Het gaat om 14 gouden en 18 zilveren munten die kort na 1620 onder de vloer zijn verstopt.

"Voor mij was dat echt wel even wauw", zegt archeoloog Michel Groothedde tegen Omroep Gelderland. "Ik werk al dertig jaar als archeoloog bij de gemeente Zutphen en ik heb dit nog nooit meegemaakt."

Loszittende steen

De munten zijn gevonden tijdens een verbouwing van het huis in oktober vorig jaar. "Een bouwvakker zag een loszittende steen en duwde daar een paar keer tegenaan", vertelt bewoner Joop Holthausen. "De steen viel eruit en tegelijkertijd rolden twee stapeltjes munten op de grond. Een stapeltje gouden en een stapeltje zilveren munten."

De oudste munt dateert uit 1486-1495 en is een goudgulden. De jongste munt is van 1620. Volgens archeoloog Groothedde zijn de munten verstopt tijdens de 80-jarige oorlog. "De mensen die ooit in het huis gewoond hebben, zijn blijkbaar op de vlucht geslagen en hebben niet de kans gekregen om de munten op te halen."