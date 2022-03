Drent legt zelf weg aan zodat onbewaakte spoorwegovergang weg kan

Spoorbeheerder ProRail is al langere tijd bezig met het aanpakken van onbewaakte overwegen, na dodelijke ongelukken en een onderzoek waaruit vorig jaar bleek dat veel onbewaakte overgangen veel gevaarlijker zijn dan tot nu toe werd gedacht.

Wat ProRail aan Doldersum betaalde zodat hij zelf grond kon kopen en een weg aan kon laten leggen, wil hij niet zeggen. Wat hij wel kwijt wil: omdat hij het zelf met een lokale aannemer heeft laten doen is het de helft van de prijs geworden dan wanneer spoorbeheerder ProRail de opdracht had moeten aanbesteden.

Met zijn actie is de Drent een voorbeeld voor anderen die aan een overweg wonen. ProRail hoopt dat meer particulieren zelf initiatief nemen. "Dit is natuurlijk niet de gebruikelijke manier, maar wat we gedaan hebben om meer snelheid te realiseren, is dat we particulieren vragen om bij een lokale aannemer een offerte aan te vragen. Een mooie oplossing, die zorgt voor een versnelling in de afsluiting van de overweg", zegt regiodirecteur Noordoost Dorothé Wennekendonk,

Niet alleen Doldersum en ProRail zijn tevreden, dat zijn ook de machinisten van Arriva die dagelijks met hun treinen tussen Emmen en Zwolle rijden. Er is nog wel flink wat werk aan de winkel voor ProRail, want in deze spoorlijn liggen nog een aantal onbewaakte overwegen.

De oude overweg bij het huis van Johannes Doldersum is inmiddels afgesloten. In april wordt hij verwijderd.